Mercado: saídas no Corinthians, Danilo procurado e artilheiro no Palmeiras

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A sexta-feira (27) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Fagner está deixando o Corinthians depois de 11 temporadas Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Fim do ciclo. O Cruzeiro está próximo de concretizar a contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians. O jogador de 35 anos tem encaminhado um acerto com a Raposa por empréstimo de uma temporada. As partes ajustam detalhes finais para selar o negócio. A informação sobre a negociação entre Cruzeiro e Fagner foi noticiada inicialmente pelo Canal do Samuel Venâncio.

Mais uma saída? O atacante Pedro Henrique não deve ficar no Corinthians em 2025. O jogador a princípio queria seguir no Timão, mas foi informado pela diretoria que não teria sua saída dificultada em caso de proposta. Neste cenário, o Ceará abriu negociação com o atleta de 34 anos.

Danilo, da seleção brasileira, não está nos planos da Juventus Imagem: John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF

Selecionável disponível. A Juventus colocou Danilo à venda e procura propostas para janeiro. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Fabrizio Romano. A decisão frustra o lateral da seleção brasileira, que gostaria de cumprir o contrato até junho. Danilo não tem pressa, mas agora pensa em opções. Há vários interessados: o Napoli largou na frente, mas o mercado brasileiro também é uma alternativa, já que Flamengo, Santos e Vasco procuraram Danilo recentemente.

Novidade no Flu. O Fluminense informou que chegou a um acordo com o Alianza Lima, do Peru, pela contratação de Juan Pablo Freytes. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos do zagueiro argentino. O atleta de 24 anos chegará ao clube carioca em janeiro para realizar exames médicos, assinar o contrato, que será válido por quatro anos, e ser apresentado oficialmente.

Thalys, de 19 anos, é uma das joias da base do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Artilheiro (agora sim) na área. O Palmeiras terá reforço para o setor ofensivo no ano de 2025: trata-se do meio-campista Thalys, do sub-20. O atleta de 19 anos foi o artilheiro da equipe nesta categoria e será promovido ao time profissional, comandado pelo técnico Abel Ferreira. Nesta temporada, Thalys chegou a treinar com a equipe profissional, mas não foi relacionado.

Novo xerife da Vila. As diretorias de Santos e Novorizontino terminaram com sucesso a negociação pelo zagueiro Luisão, destaque da Série B aos 21 anos. Luisão será comprado pelo Peixe, e o anúncio será feito nos próximos dias. Ele terá a concorrência de Gil, Luan Peres, João Basso e Jair — o último pode ser negociado.

Galoppo durante jogo do São Paulo: meia deve atuar no Santos em 2025 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Quem ficará com Galoppo? O Santos crê que vai superar a concorrência do Boca Juniors para anunciar Galoppo, do São Paulo. nos próximos dias. A expectativa é que ele se apresente no dia 3 de janeiro para exames médicos. O meia-atacante pediu tempo para pensar, mas deve optar pelo Peixe e a permanência no futebol brasileiro. O Santos pagaria o salário na íntegra durante o empréstimo.

E o Gabigol? O dia 2 de janeiro de 2025 será fundamental para o desfecho da negociação entre Gabigol e Cruzeiro, afirmou PVC, no De Primeira, nesta sexta (27). De acordo com o colunista, este é o dia em que o clube mineiro espera definir a contratação do atacante, que ainda não sinalizou positivamente para a diretoria do Cruzeiro.

Brasileiro em alta. André Jardine, técnico do América-MEX e campeão olímpico em Tóquio com a seleção brasileira, passou a ser avaliado pelo Al-Rayyan, do Qatar, caso o clube não consiga concretizar a contratação de Artur Jorge, do Botafogo. Jardine vive grande fase no futebol mexicano, sendo reconhecido nacionalmente como o maior técnico do América após conquistar seis títulos em 18 meses de clube.

Juninho, ex-Palmeiras, em ação pelo Midtjylland, da Dinamarca Imagem: Reprodução/Instagram/@juninhof95

Lembra dele? O Inter demonstrou interesse no zagueiro Juninho, ex-Palmeiras e Bahia e que está há três anos no Midtjylland, da Dinamarca. O Colorado buscou informações sobre o defensor de 29 anos nas últimas semanas e avalia realizar uma investida. Até o momento, não há oferta. A equipe está atrás de um zagueiro no mercado e já sondou alguns nomes, como o do jovem Luizão, que pertence ao West Ham.