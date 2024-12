Meninos da Vila tiveram atuações relâmpago no profissional do Santos em 2024; veja

Ao longo de 2024, os torcedores do Santos puderam acompanhar a aparição de alguns Menino da Vila no elenco profissional. Os garotos, porém, acabaram tendo atuações relâmpago.

Estes foram os casos de Hyan, Mateus Xavier, Enzo Monteiro, Alejandro Villarreal, Diógenes e Miguelito.

Hyan

O volante de 20 anos disputou apenas uma partida no profissional. Ele foi escalado na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, pela 14ª rodada da Série B. Na ocasião, Carille lançou o garoto quando o Peixe já estava em vantagem no placar, mas com um atleta a menos em campo.

Hyan chegou a ser relacionado para mais sete jogos, mas ficou no banco em todos.

Mateus Xavier

O atacante também entrou em campo somente uma vez. O ponta de 17 anos foi lançado no decorrer do triunfo de 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada da Série B. Ele entrou quando o placar ainda estava 0 a 0 e fez a jogada que gerou o escanteio que resultou no gol alvinegro.

Mateus Xavier foi relacionado para mais dois compromissos depois de estrear, porém não entrou mais.

Enzo Monteiro

O atacante de 20 anos foi mais um que atuou em somente uma partida no profissional. Ele, inclusive, foi titular na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, pela primeira rodada da Série B. O boliviano saiu no intervalo, sem participar de tentos.

Depois disso, Enzo nem sequer foi mais relacionado por Fábio Carille.

Alejandro Villarreal

Contratado neste ano para o elenco sub-20, o atacante de 19 anos teve uma atuação relâmpago na derrota de 1 a 0 para o Avaí, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Serie B. O colombiano foi uma aposta de Carille para tentar evitar o revés. Esse foi o único embate em que ele foi relacionado.

Luca Meirelles

O atacante de 17 anos foi promovido à equipe principal já na reta final do ano e disputou as últimas duas partidas da temporada, contra CRB, na Vila, e Sport, na Ilha do Retiro. A ideia do clube é mantê-lo no profissional para 2025.

Diógenes

O goleiro de 23 anos estreou no profissional neste ano, na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, pela 34ª rodada da Série B. Na ocasião, o titular Gabriel Brazão estava suspenso.

Miguelito

O meia de 20 anos é um caso à parte. A torcida tem muita expectativa em cima do garoto e pediu, diversas vezes, a sua utilização ao longo da Série B. O boliviano fez ótimos jogos pelo seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, porém foi pouco usado por Carille.

Miguelito atuou cinco vezes, uma como titular e quatro saindo do banco de reservas. Foram cerca de 100 minutos em campo.

O nome do meia foi envolvido em uma grande polêmica. O experiente Giuliano chegou a dizer que o Menino da Vila não tinha intensidade para jogar no time de cima. A fala repercutiu bastante e não pegou bem entre os torcedores. O técnico, contudo, saiu em defesa do camisa 20.