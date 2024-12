Lucas Lima se aproxima de rescisão com o Santos e deve permanecer no Sport

Lucas Lima deve permanecer no Sport para 2025. O meio-campista está perto de acertar a rescisão contratual com o Santos para assinar em definitivo com o Leão da Ilha.

Diretor de futebol do clube pernambucano, Guilherme Falcão falou sobre as negociações com o jogador de 34 anos.

"Os nós estão se desatando e as coisas estão evoluindo. Sempre houve o desejo genuíno de Lucas seguir no Sport e vice versa. Mas o que está sendo feito para que isso esteja no documento assinado estamos fazendo. Vamos ter paciência porque essa situação em algum momento será resolvida", disse.

"Estamos com cuidado para negociar com o Lucas e com o Santos, para que a gente realmente tenha êxito de tê-lo aqui. O Lucas quer o Sport, mas tem um outro agente, que é o Santos, que tem um contrato com o jogador", completou o executivo André Figueiredo.

Lucas Lima está emprestado ao Leão até o final do ano. O contrato com o Santos é válido até o dia 30 de abril de 2025. O atleta, contudo, deixou a Vila Belmiro de forma conturbada, especialmente após o rebaixamento para a Série B.

No Sport, o meia teve um ano de destaque e foi um dos líderes do elenco na Segunda Divisão. Ele distribuiu dez assistências em 35 jogos.

Segundo dados do Sofascore, Lucas Lima também foi o jogador entre todos os clubes da Série B que deu mais passes decisivos (82) e grandes chances criadas (12). Ele ainda marcou três gols e recuperou a bola 133 vezes.