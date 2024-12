Janela parada? Entenda a siuação do Corinthians no mercado da bola

Enquanto rivais como Palmeiras e São Paulo já anunciaram reforços para a temporada de 2025, o Corinthians iniciou o mercado da bola em outro ritmo. Diferentemente do final de 2023, quando o clube já se movimentava de forma agressiva para reformular o elenco, a realidade atual é diferente.

O Corinthians entende que precisa de reforços pontuais para 2025. A diretoria e a comissão técnica enxergam deficiências no plantel e a ideia é ser assertivo em posições estratégicas, como o setor defensivo. Até por isso, a cúpula corintiana não está "parada" e tem feito diversas sondagens com representantes de jogadores.

Porém, antes de avançar em direção à chegada de novos atletas, o departamento de futebol traçou como meta renovar com os jogadores que já estão no elenco.

Foi o que aconteceu com o meia André Carrillo, que teve seu vínculo estendido até final de 2026. A diretoria também chegou a um acordo com o atacante Ángel Romero, que vai renovar seu contrato por mais uma temporada.

O próximo objetivo do clube é oficializar a renovação de empréstimo do volante Maycon, cedido pelo Shakhtar Donetsk desde 2022. As tratativas caminham bem pela permanência do camisa 7, que passou grande parte da última temporada lesionado.

Além do tempo destinado às renovações e da busca do departamento de futebol por nomes certeiros, o Corinthians trabalha com a possibilidade de contratar jogadores midiáticos, que tragam impacto dentro e fora de campo, como foi o caso do atacante Memphis Depay. Negociações desse tipo não são simples e demandam diferentes estratégias até que as tratativas sejam finalizadas.

É certo que alguns nomes não ficarão no Corinthians, como o zagueiro Caetano e os meias Matheus Araújo e Ruan Oliveira. Outros têm futuro indefinido, como os atacantes Giovane, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Em 2024, o Corinthians contratou ao todo 20 jogadores, somando empréstimos e chegadas em definitivo. O clube topou gastar cerca de R$ 170 milhões com as aquisições levando em conta apenas taxa de transferências.