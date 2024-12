Gabriel Veron se reapresentará ao Porto, mas deve ser negociado pelo clube

Após o empréstimo ao Cruzeiro chegar ao fim, Gabriel Veron se reapresentará ao Porto no início de janeiro. No entanto, de acordo com o jornal A Bola, o futuro do atacante brasileiro não deve ser no clube português.

Isso porque o Porto tem a intenção de vender os direitos econômicos de Gabriel Veron pelo valor mais alto possível. A ideia também é recuperar um pouco dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões na época) investidos no jogador em 2022, quando ele ainda pertencia ao Palmeiras.

A publicação ainda afirma que caso não cheguem propostas que interessem o Porto, Veron até ficará no clube, mas não fará parte do elenco por não estar nos planos do técnico Vítor Bruno.

O primeiro ano de Gabriel Veron no Porto foi marcados por lesões que o atrapalharam. Ele terminou a temporada com 26 partidas disputadas e apenas um gol marcado. Assim, o atacante foi emprestado ao Cruzeiro no início de 2024. Na Raposa, fez seis gols e deu assistências em 37 jogos.

O jogador também não conseguiu mostrar todo o seu futebol no Cabuloso por conta de lesões. Apesar de ter sido anunciado no início da temporada, fez sua estreia somente em abril. Em janeiro, antes do início do Campeonato Mineiro, lesionou o pé direito e teve que passar por cirurgia. Mais tarde, no mês de julho, ficou afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda.