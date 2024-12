Fluminense acerta a contratação do zagueiro Juan Pablo Freytes, do Alianza Lima

O Fluminense informou nesta sexta-feira (27) que chegou a um acordo com o Alianza Lima, do Peru, pela contratação de Juan Pablo Freytes. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos do zagueiro argentino.

O atleta de 24 anos chegará ao clube carioca em janeiro para realizar exames médicos, assinar o contrato, que será válido por quatro anos, e ser apresentado oficialmente.

Formado nas categorias de base do Newell's Old Boys, Juan Pablo Freytes também acumula passagens por Independiente Rivadavia e Unión La Calera.

Após brindar a torcida com um ano mágico em 2023, com a conquista da Libertadores, o Fluminense sofreu muitos sustos em 2024. A diretoria quer uma mudança de perfil da equipe pensando no Mundial de 2025.