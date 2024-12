Flamenguista, João Fonseca já disputou torneio de tênis da base pelo Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fenômeno do tênis brasileiro, o carioca João Fonseca não esconde ser torcedor do Flamengo, mas entre os clubes de futebol, a camisa que já defendeu profissionalmente foi a do rival Vasco da Gama.

O que aconteceu

Ele defendeu o Cruzmaltino em um único torneio em 2018. Foi na 1ª Copa Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG), que fazia parte do Circuito Nacional GA Infanto-juvenil de Tênis da CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

O campeonato era feito em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes e este foi o gancho para João Fonseca defender o Vasco. Para participar do torneio, o atleta precisava ser de alguma agremiação filiada ao CBC, o que era o caso do Cruzmaltino.

Os tenistas tinham passagens aéreas e hospedagens custeadas pelo CBC, oportunidade que os pais de João Fonseca não abriram mão.

O menino-prodígio acabou sendo vice-campeão em sua categoria. No total, a competição reuniu 380 tenistas de 15 estados.

Brincou com a rivalidade no Rio Open: "Deu Flamengo"

Apesar de ter um passado rápido como atleta do Vasco, João Fonseca é flamenguista assim como seus familiares. Sua maior influência foi seu irmão mais velho, que é rubro-negro fanático.

"Eu torço para o Flamengo por conta do meu irmão, que é fanático. Assisto à maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso", disse o jovem durante o Rio Open de 2023, quando "furou a bola" do tênis pela primeira vez e atraiu os holofotes do público em geral.

Na ocasião, inclusive, ele brincou com a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Seu adversário das oitavas de final foi o chileno Cristian Garín, que no dia anterior havia treinado com uma camisa vascaína dada pelo então jogador do clube e compatriota Gary Medel.

Após vencer por 2 sets a 0, ele não titubeou ao ser perguntado por um repórter se "havia dado Flamengo": "Clássico hoje deu Flamengo, sempre (risos)".

Esperança do tênis brasileiro

João Fonseca venceu o ATP Next Gen Finals, torneio que reuniu os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito em 2024, e o título se tornou a cereja no bolo em sua primeira temporada completa como jogador profissional, correspondendo às expectativas do mundo do tênis. Para os fãs brasileiros, a esperança de que um 'novo Guga' esteja a caminho.

O brasileiro foi o primeiro sul-americano a vencer o ATP Next Gen Finals e, de quebra, aos 18 anos e 3 meses, o segundo mais jovem a levantar a taça, atrás apenas do italiano Jannik Sinner, que tinha 18 anos e 2 meses quando venceu a competição, em 2019. O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o título com 18 anos e 6 meses.

A taça conquistada na Arábia Saudita faz João repetir os passos de grandes nomes da modalidade