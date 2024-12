Flamengo perde para São José e encerra sequência de quatro vitórias no NBB

Nesta sexta-feira, pela 18ª rodada do NBB, no Maracanãzinho, Flamengo e São José travaram uma intensa batalha. Os visitantes, que acertaram grande bola tripla em momento chave do jogo, nos instantes finais, saíram com a vitória por 89 a 82.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou a sequência de quatro triunfos consecutivos. A equipe aparece na segunda colocação, com 14 vitórias e quatro derrotas. Por sua vez, o São José, com oito vitórias e dez revezes é o 11º lugar.

O próximo jogo do Flamengo acontece neste domingo, às 11h, em casa, diante do Mogi das Cruzes. Já o São José, no mesmo dia e horário, visita o R10 Score Vasco da Gama.

O JOGO

O Flamengo começou atrás contra o São José, mas reagiu com boas jogadas de Kayo Gonçalves, Jhonatan e Shaq Johnson, fechando o primeiro quarto na frente por 21 a 20. No segundo período, o Rubro-Negro teve dificuldades e viu o São José abrir vantagem, indo para o intervalo com 44 a 33.

No terceiro quarto, o Flamengo buscou a virada, com destaque para Alexey Borges e Jordan Williams, encerrando a parcial com 60 a 52. No último período, o jogo ficou acirrado, com alternância no placar, mas uma bola tripla de Vieta decidiu a partida para o São José, selando a derrota do Fla.

Fim de jogo no Maracanãzinho. O #FlaBasquete é superado pelo São José por 84 a 82. Domingo (29) o Orgulho da Nação volta à quadra para enfrentar o Mogi.

Pato Basquete 90 x 86 Pinheiros



União Corinthians 75 x 76 Unifacisa



Botafogo 97 x 85 Mogi



Brasília 91 x 86 Sesi Franca



Caxias do Sul 73 x 70 Fortaleza B.C.