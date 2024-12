Flamengo fará tour pelo Nordeste no Carioca e aquece venda de mandos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Mesmo sem o time titular, o Flamengo fará quatro jogos no Nordeste nas quatro primeiras rodadas do estadual. O rubro-negro ajuda a aquecer o mercado de venda de mandos de campo neste início de temporada. A estratégia é para faturar mais nas partidas que poderiam render pouco, se fossem no Rio.

Jogos do Flamengo fora do RJ

Flamengo x Boavista - 1ª rodada (12/1): Baptistão, Aracaju (SE)

Madureira x Flamengo - 2ª rodada (16/1): Amigão, João Pessoa (PB)

Flamengo x Nova Iguaçu - 3ª rodada (19/1): Arena das Dunas, Natal (RN)

Bangu x Flamengo - 4ª rodada (22/1): Castelão, São Luís (MA)

A costura para isso

As partidas envolvem não só jogos em que o Fla é mandante. Madureira e Bangu toparam fazer parte do pacote, negociado junto à empresa do ex-atacante Roni.

"Eu não quis atrapalhar nada. Vendi para o Roni, que também acrescentou na rota do Flamengo. Até indiquei que fosse na Arena das Duas, queria jogar lá, mas estava ocupado", explicou ao UOL o presidente do Madureira, Elias Duba.

A lógica dos times de menos investimento também é financeira, em que pese o esforço logístico.

No caso do Madureira, já não poderia usar a própria casa, o estádio Conselheiro Galvão, para enfrentar o Fla.

Se fizesse em outro estádio no Rio, poderia flertar com prejuízo, já que os jogadores principais do Flamengo estarão na pré-temporada nos Estados Unidos.

Como o rubro-negro tem apelo no Nordeste, mesmo sem seus astros, aceitou vender o mando para lá.

O que os pequenos ganham

O regulamento do Carioca já estabelece as bases para esse tipo de acordo.

Quem tira o jogo do estado precisa garantir transporte, alimentação e hospedagem para uma delegação de 35 pessoas do time adversário.

Na parte financeira, quando o mando é do grande, o pequeno tem direito a uma cota mínima de R$ 200 mil ou 10% da bilheteria. Prevalece o que tiver maior valor.

Quando o mando é do pequeno, a cota mínima de R$ 200 mil continua, mas o percentual da renda sobe para 15%.

Traduzindo, se 15% da renda de Madureira x Flamengo for maior do que R$ 200 mil, o time tem direito a essa bolada além da linha de corte. De novo, prevalece o que tiver maior valor.

Flamengo não é o único alvo

O Madureira, especificamente, já encaminhou acerto para enfrentar o Vasco em Manaus, na quarta rodada (22 ou 23 de janeiro).

Ao mesmo tempo, discute com o Fluminense a possibilidade de enfrentar o Fluminense em Brasília, na quinta rodada (25 ou 26 de janeiro).

A negociação, neste caso, envolve a empresa do ex-senador Luís Estevão.

A Ferj ainda está próxima de confirmar o clássico entre Vasco e Fluminense (5 ou 6 de fevereiro) em Brasília e o duelo do cruz-maltino com o Volta Redonda para Cariacica (1 ou 2 de fevereiro).