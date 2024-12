Em jogo marcado pela neblina, Gil Vicente e Arouca empatam no Português

Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Português, o Gil Vicente visitou o Arouca e empatou em 1 a 1. Os gols da partida, que aconteceu no Estádio Municipal de Arouca, saíram dos pés de Mory Gbane, para os visitantes, e de Guven Yalcin para os mandantes.

Aos 23 minutos do segundo tempo, por conta da neblina no estádio, a partida foi paralisada. Depois de mais de 20 minutos de paralisação o jogo foi retomado, no período em que foi interrompido.

Desta maneira, com o resultado, o Gil Vicente chegou aos 18 pontos e permaneceu na nona colocação da tabela. Além disso, a equipe alcançou o quarto jogo de invencibilidade (duas vitórias e dois empates). Por sua vez, o Arouca permaneceu com o alerta ligado, na última posição (18º), com apenas 12 unidades.

Pela 17ª rodada do Campeonato Português, no dia 4 de janeiro, o Arouca visita o Boavista, às 17h30 (de Brasília). Já o Gil Vicente, em busca do quinto jogo sem derrota na competição nacional, no dia 6 de janeiro, recebe o Rio Ave, às 17h15.

OS GOLS

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, o gol do Gil Vicente saiu aos 19 minutos da etapa final. A bola foi levantada na área em cobrança de falta pela direita do campo de ataque e a defesa do Arouca não afastou o perigo. Assim, a sobra ficou na pequena área com Mory Gbane, que não desperdiçou a chance e balançou as redes defendidas por Nico Mantl.

O Arouca, portanto, empatou aos 35 minutos. Guven Yalcin foi acionado, invadiu a grande área e finalizou forte para estufar as redes.