William diz por que não desistiu de jogar após drama com lesões seguidas

Destaque do Cruzeiro na temporada e convocado para a seleção brasileira, o lateral direito William deu a volta por cima após sofrer com lesões no futebol alemão, onde chegou a ficar quase dois anos sem entrar em campo e cogitou se aposentar.

O que aconteceu

William rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho duas vezes: a primeira em fevereiro de 2020 e depois no final de 2021, ambas no futebol alemão atuando por Wolfsburg e Schalke, respectivamente. Após ficar quase dois anos parado, contou com o apoio dos filhos e da avó para continuar e dar a volta por cima.

Acabei sofrendo com algumas lesões, e em alguns momentos até pensei em parar de jogar futebol. Mas graças a Deus tenho meus filhos, que são minha maior motivação, tenho a minha avó, que não me deixava desistir, e só tenho a agradecer à minha família William, ao UOL.

William viveu grande ano individual pelo Cruzeiro. Eleito um dos melhores laterais do Brasileirão, o jogador chegou a ser convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira.

O lateral direito diz que a Raposa deixou a desejar no segundo semestre da temporada. No entanto, Willian aposta em um 2025 especial para o torcedor do Cruzeiro.

Consegui chegar na seleção, consegui ter números expressivos, fui o jogador que mais jogou com a camisa do Cruzeiro deste ano, então fiquei muito feliz pelos números individuais. Coletivamente, a gente deixou muito a desejar no 2º turno, mas independente de título, ano passado estávamos brigando para não cair e esse ano conseguimos colocar o Cruzeiro numa final de campeonato internacional. É continuar assim, tenho certeza que o Cruzeiro está no caminho certo e o ano de 2025 será especial para o Cruzeiro

Permanência de Fernando Diniz em 2025

"Todo grupo gosta muito do Diniz, eu particularmente gosto muito, é um cara que tem me ensinado e ajudado, não é só o que aparenta ali na beira do campo, é um cara muito diferente, que nos ajuda bastante, tenta entender a história do jogador e ajudar também o ser humano. Fiquei muito feliz em saber que ele vai ficar".