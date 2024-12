Cruzeiro anuncia contratação do atacante Bolasie, ex-Criciúma; veja detalhes

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Yannick Bolasie, que defendeu o Criciúma em 2024. O congolês de 35 anos estava livre no mercado e assinou com o Cabuloso até o fim de 2025.

"Muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, melhor de minas", disse o atacante, em publicação do Cruzeiro nas redes sociais.

? SEJA BEM-VINDO, BOLASIE! O atacante assinou com o Cruzeiro até o fim 2025. Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Bolasie, Nação Azul! ? pic.twitter.com/q49RcrKrkP ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 27, 2024

Bolasie é a quarta contratação confirmada pelo Cruzeiro em 2025. Além do atacante congolês, o time mineiro também anunciou as chegadas dos meias Christian Roberto e Rodriguinho e do atacante Dudu, ex-Palmeiras.

Na última temporada, Bolasie foi um dos principais destaques do Criciúma, que acabou sendo rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atacante anotou oito gols e quatro assistências em 36 jogos disputados.

O jogador congolês é um nome conhecido no futebol europeu. Por lá, Bolasie ganhou destaque na Inglaterra, com passagens por equipes como Aston Villa, Everton e Crystal Palace. ele também defendeu o Anderlecht, da Bélgica, o Swansea City, do País de Gales, e o Caykur Rizespor, da Turquia.