Corinthians intensifica preparação para a disputa da Copinha; veja time testado por Orlando Ribeiro

A equipe sub-20 do Corinthians está intensificando a preparação para a disputa da Copinha, torneio de base mais tradicional do país. Nesta sexta-feira, a imprensa teve acesso ao treino comandado pelo técnico Orlando Ribeiro, no CT das categorias inferiores.

O "time A" do coletivo teve: Arthur/Kauê; Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Bahia, Vitinho e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão.

Já o "B", sem goleiro, foi composto por: Vitinho, Ruan, Vinicius Cesar e Vinicius Gomes; Pedro Thomas, Robert e Dieguinho; Juninho, Pellegrin e Nicolas Araújo.

Além do enfrentamento, os atletas realizaram exercícios de movimentação e troca de passes. O goleiro Matheus Corrêa e o atacante Kauã Henrique não treinaram, mas segundo o técnico Orlando Ribeiro não preocupam para a abertura da Copinha.

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, que tem sede em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

A estreia da equipe comandada por Orlando Ribeiro será contra o Gazin Porto Velho, no dia 4 de janeiro, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será às 21h30 (de Brasília).