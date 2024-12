Do UOL, em Santos (SP)

O Corinthians emprestou o atacante Pedro Henrique ao Ceará.

O que aconteceu

Pedro Henrique jogará no Ceará em 2025. O empréstimo será até dezembro.

O Corinthians pagará a maior parte dos salários do atacante que terminou a temporada em baixa no clube do Parque São Jorge.

O Ceará vê Pedro Henrique como reforço importante para a volta à Série A. Ele tem 34 anos.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Danilo Queiroz.