Conselho do São Paulo aprova novo contrato com a Globo para transmissão de jogos

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o novo contrato do clube com a TV Globo para a transmissão de jogos da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. O acordo é válido até 2029.

O contrato teve aprovação de 94,20% do Conselho. Foram, ao todo, 195 votos a favor, contra só sete contra. Também houve seis abstenções.

A Gazeta Esportiva ainda apurou que os valores deste novo contrato são superiores em relação ao anterior.

O novo acordo para direitos de transmissão já havia sido costurado pela Libra, grupo do qual o São Paulo faz parte. A assinatura do contrato foi celebrada em meados de abril deste ano.

De acordo com o contrato elaborado pela Globo e os nove clubes do grupo, a quantia será dividida da seguinte forma: 40% de divisão igualitária, 30% por desempenho e 30% por audiência.

As diretorias de São Paulo, Flamengo e Palmeiras lideraram o bloco em direção ao acordo com a Globo. Além do trio, outros seis times fecharam com a Libra. São eles: Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Vitória.