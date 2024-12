Comentarista enaltece Alex Poatan e o eleva ao status de Hall da Fama do UFC

Alex Pereira foi um dos principais destaques do MMA em 2024 e mudou de patamar na carreira. Em outubro, em Utah (EUA), o brasileiro defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC pela terceira vez com o nocaute aplicado em Khalil Rountree e, assim, se consolidou como uma estrela da empresa. Ao acompanhar a trajetória de 'Poatan', Alan Jouban, ex-lutador e atual comentarista da organização, se mostrou impressionado.

Ao participar do programa 'MMA on SiriusXM', o veterano, ao ser questionado pelo apresentador se o renomado striker fez o bastante para merecer uma vaga no Hall da Fama do UFC, não titubeou e o elevou a tal posição. De acordo com o americano, 'Poatan', mesmo sendo 'novo' na companhia, já é dono de feitos que boa parte dos lutadores não possui.

Vale destacar que Alex estreou no UFC em 2021, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) em 2022, conquistou o título dos meio-pesados em 2023, nocauteou três desafiantes ao cinturão em 2024 e alcançou status de celebridade. Com tal currículo, Jouban classificou o atleta como um profissional especial, principalmente por possuir um poder diferenciado, e ressaltou que ele já consolidou seu legado no MMA.

"Se ele se aposentar amanhã, ninguém na história do UFC fez o que ele fez em tão pouco tempo. É algo sem precedentes, então diria que sim. Ele não é apenas um cara que tem essa mística, esse público de todas as idades e carregou o UFC nas costas. A única coisa que ele faz melhor do que qualquer outra pessoa no UFC é acabar com as lutas. Você coloca Alex na luta principal de qualquer card, em qualquer época do ano, as pessoas vão sair com um sorriso no rosto, porque viram um nocaute. Você não tem essa confiança em outros lutadores, mas com Alex, alguém será nocauteado e é tudo o que vamos falar no dia seguinte", declarou Jouban.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.