Com pontapé inicial de Renato Aragão, Jogo das Estrelas chega à sua 20ª edição neste sábado

Chegou aquele dia tão aguardado de fim de ano em que astros do mundo do futebol se reúnem em prol do maior evento beneficente esportivo do Brasil, sob o convite de Zico e em um momento ainda mais especial, por se tratar da 20ª edição do Jogo das Estrelas. O Maracanã volta a abrir seus portões neste sábado, com o Jogo dos Artistas às 16h (de Brasília) e o jogo principal às 18h30. Entre eles, o show do Double You, atração musical marcada para às 18h.

"Feliz demais em ver que o nosso Jogo das Estrelas chegou aos 20 anos de idade. Ele nasceu lá em 2004 com a pretensão de reunir amigos do mundo da bola para um evento de solidariedade em prol de algumas instituições e projetos sociais. Graças a Deus, ganhou corpo e uma força extraordinária para ajudar tanta gente que precisa. Neste ano, ainda teremos conosco o UNICEF, para onde parte dos recursos serão destinados", vibra o anfitrião Zico.

O Jogo das Estrelas sempre se notabilizou por reverter parte de sua renda a projetos sociais. Até hoje, mais de 400 deles foram agraciados. Nada mais emblemático, portanto, que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, organização mundialmente reconhecida e respeitada pelo trabalho que faz ajudando crianças e adolescentes, no país desde 1950, estivesse junto nessa causa. E, para registro de um momento único, Renato Aragão, Embaixador do UNICEF no Brasil, dará o pontapé inicial.

Outro momento que ficará marcado na 20ª edição será uma homenagem especial a Adílio, um dos maiores companheiros de Zico dentro e fora de campo. O eterno camisa oito do Flamengo, que faleceu em agosto, aos 68 anos, foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra em toda história (617 vezes), atrás apenas de Júnior (875) e do próprio Zico (732), geração de ouro que conquistou todos os títulos possíveis, dentre eles a Libertadores e o Mundial.

Wesley e Fabricio Bruno, do Flamengo, são as últimas confirmações

Adílio, inclusive, foi uma das figurinhas mais presentes em toda história do Jogo das Estrelas. Atletas do Flamengo, obviamente, nunca faltaram. Neste ano, o zagueiro David Luiz, que não renovou com o clube, terá até a oportunidade de se despedir da torcida neste sábado. Outros dois do atual elenco, Wesley e Fabricio Bruno foram os últimos a confirmar presença na partida e se juntam a outros tantos que escreveram suas páginas rubro-negras.

Craques como o maestro Júnior e Adriano Imperador. No gol, Júlio César. Na zaga, Aldair, Mozer, Gamarra, Ronaldo Angelim, Fernando e Rodrigo Caio. Nas laterais, Léo Moura, Athirson e Zé Roberto. No meio, Toró, Sávio, Djalminha, Petkovic, Thiago Neves e Denílson. No ataque, Paulo Nunes, Emerson Sheik, Zé Roberto e o hoje técnico Renato Gaúcho. Entre outras estrelas do passado, Carlos Germano, Gabriel, Dedé, Sorín, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Ramires, Grafite, Alex Dias e Rivaldo. Dos que ainda estão em atividade, Marlon Freitas, Claudinho e Bolasie.

O evento também contará com astros internacionais, como o ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado, ídolo do Real Madrid, pelo qual atuou por dez temporadas e fez mais de 370 partidas, e o ex-atacante holandês Patrick Kluivert, que fez gol no Brasil na semifinal da Copa de 98. Além deles, os também ex-atacantes Ricardo Quaresma, de Portugal, e Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil.

INGRESSOS

Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para a 20ª edição. Para garantir um lugar, basta acessar o site oficial (https://jogodasestrelas.com/) ou adquirir em um dos pontos físicos, como Loja Oficial Gávea, Shopping Nova América (1º piso), Barra Shopping (loja 102B) e Maracanã (bilheteria 2). Setores Norte e Sul têm o valor de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia-entrada. No Setor Leste, as cadeiras custam R$ 80 a inteira (R$ 40 a meia). Já no Setor Oeste, o ingresso sai a R$ 100 a inteira (R$ 50 a meia).