Com mais de 120 mil visitantes esperados, começa a entrega dos kits para a 99ª edição da São Silvestre

Nesta sexta-feira, na Bienal do Parque Ibirapuera, a Expo São Silvestre abriu suas portas para o primeiro dia de entrega dos kits para a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, e os participantes demonstraram ansiedade e expectativa alta para mais uma edição do evento. Espera-se que mais de 120 mil visitantes compareçam durante os quatro dias de entrega.

Além da entrega de kits, o espaço de 7.000 m² do Pavilhão Ciccillo Matarazzo abrigou mais de 30 estandes com ativações, exposições e vendas de diversas marcas esportivas. Neste ano, o destaque é para os produtos oficialmente licenciados da Prova.

Em alguns estandes, estavam sendo vendidas peças de roupas e garrafas de água. Já em outros, era possível personalizar as camisas que os atletas utilizarão durante a prova.

(Foto/Reprodução)

Além dos produtos que estavam sendo vendidos, um aparelho para medir a altura do salto e diversos murais com o tema da São Silvestre estavam expostos para o público.

(Foto/Reprodução)

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Humberto da Silva, de 57 anos, revelou que a sensação de participar da São Silvestre é inexplicável.

"O que me fez começar a correr foi minha saúde, pois eu era sedentário. Então comecei a correr. Eu tinha que achar um esporte, então encontrei a corrida. O que me incentivou a correr a São Silvestre foi meu sobrinho. Eu participei ano passado, gostei bastante, e agora estou partindo para a segunda", falou.

"O coração está palpitando, arrepio nos braços, é uma sensação única, é inexplicável, vale o preço", revelou.

Para os mais de 37.500 inscritos, a retirada dos kits segue até o dia 30 de dezembro, das 9h às 18h (de Brasília). Nos dias 27 (hoje), 28 e 29, o horário é das 9h às 20h.

O atleta deve apresentar um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail. Se a retirada for feita por um terceiro, é necessário apresentar uma cópia do documento do corredor, além da própria identificação.