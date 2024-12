CBF divulga tabela detalhada da primeira fase da Copa do Nordeste; confira

A Confederação Brasilera de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira a tabela completa da primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste de 2025. As partidas, que definirão os classificados para a próxima etapa, estão marcadas para o dia 4 de janeiro (sábado), com jogos distribuídos ao longo do dia.

Entre os confrontos, destaque para os duelos entre ABC e Maracanã, no Frasqueirão, em Natal, e Santa Cruz contra Treze, no Arruda, em Recife.

Os times que avançarem para a segunda fase disputarão as quatro vagas disponíveis para a fase de grupos da competição. Os confrontos da segunda etapa, agendados para o dia 8 de janeiro (quarta-feira), serão definidos com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) adaptado, seguindo o formato: 1º colocado x 8º colocado, 2º colocado x 7º colocado, e assim por diante.

Primeira fase (04/01 - sábado)

16h (de Brasília)

CSA-AL x Barcelona-BA - Rei Pelé, Maceió-AL

Santa Cruz-PE x Treze-PB - Arruda, Recife-PE

Juazeirense-BA x Fluminense-PI - Adauto Moraes, Juazeiro-BA

Sergipe-SE x ASA-AL - Lourival Baptista, Aracaju-SE

19h30

ABC-RN x Maracanã-CE - Frasqueirão, Natal-RN

Ferroviário-CE x Santa Cruz-RN - Presidente Vargas, Fortaleza-CE

Botafogo-PB x Maranhão-MA - Almeidão, João Pessoa-PB

Retrô-PE x Moto Club-MA - Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata-PE

Segunda fase (08/01 - quarta-feira)



Os vencedores da segunda fase garantirão vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.



1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado