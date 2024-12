Caio Borralho revela troca de mensagens com Adesanya e acordo futuro para luta

Assim como Alex Pereira, Caio Borralho impressionou no UFC por suas performances em 2024. Em agosto, em Las Vegas (EUA), o brasileiro venceu sua segunda luta na temporada e mudou de patamar no peso-médio (84 kg) da companhia, passando a integrar o top-6 da divisão. Visando disputar o título da categoria, o atleta desafiou o ex-campeão Israel Adesanya para um combate, mas não teve sucesso. De todo modo, 'The Natural' deixa claro que não há 'tempo ruim' entre ele e o veterano.

Invicto no UFC, embalado por sete vitórias, Caio escancarou o interesse em encarar o nigeriano e o abordou de forma respeitosa, o elogiando, porém viu o mesmo aceitar a luta contra Nassourdine Imavov, em fevereiro. Contudo, se enganou quem pensou que o brasileiro ficou frustrado por não enfrentar Adesanya. Pelo contrário, o atleta revelou que teve uma conversa amigável com o renomado striker.

E, mais do que isso, Borralho informou que o ex-campeão do UFC concordou em enfrentá-lo em 2025. Vale pontuar que, recentemente, Adesanya admitiu que estava ciente do interesse do brasileiro na luta, mas explicou que ela não aconteceu, porque a empresa lhe ofereceu somente o francês como adversário. Apesar de não ter seu desejo realizado, Caio sinalizou que o veterano tomou a decisão certa.

"Acho que o UFC ofereceu para Adesanya duas lutas: eu ou Imavov. E então, de repente, ele postou um clipe estudando Imavov e fiquei tipo, 'Vamos lá, irmão' (risos). Eu mandei uma mensagem para Adesanya, 'Irmão, por que você escolheu isso?'. E ele falou, 'Irmão, nós vamos lutar ano que vem, nós vamos dançar ano que vem pelo cinturão'. Tudo bem, respeito se você escolheu isso. Acho que ele escolheu certo, Imavov é uma luta melhor para ele", declarou o atleta ao participar do podcast 'OverDogs'.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o quinto colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.