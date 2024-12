Botafogo agradece Tchê Tchê e Pablo, ambos de saída do clube

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Botafogo agradeceu ao meio campista Tchê Tchê e ao zagueiro Pablo, ambos de saída do clube carioca.

Tchê Tchê, contratado junto ao São Paulo em 2022, disputou 150 partidas com a camisa do Glorioso, nas quais marcou cinco gols, distribuiu sete assistências e conquistou dois títulos, ambos em 2024 (Libertadores e Campeonato Brasileiro).

Ele é o jogador que mais atuou pelo Botafogo desde que o time se tornou SAF (dezembro de 2021). Ao longo de sua carreira, também soma passagens por outros grandes clubes, como Palmeiras e Atlético-MG.

OLHA O TCHÊ TCHÊ! ??6???? Iniciar um projeto com jogadores de alto nível, identificados e vitoriosos é tudo que um clube precisa, e foram exatamente essas qualidades que encontramos em Tchê Tchê. Como quem realiza um sonho de criança, o meio-campista chegou para fazer história... pic.twitter.com/cPYitwtrom ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 27, 2024

Já o zagueiro Pablo, contratado por empréstimo no início deste ano junto ao Flamengo, rival do próprio Botafogo, entrou em campo apenas uma vez no período.

Apesar de não ter participado assiduamente das campanhas, também registra em seu currículo os troféus da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.

Agora, o ex-Corinthians retorna ao Rubro-Negro, time em que chegou no ano de 2022 e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022) e Campeonato Carioca (2024). O vínculo do zagueiro com o Flamengo se encerra no fim de 2025.