Cruzeiro anuncia a contratação do congolês Bolasie, ex-Criciúma

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro oficializou, na noite desta sexta-feira (27), a contratação do congolês Yannick Bolasie. Ele tem 35 anos e assinou até o fim de 2025.

Veja detalhes

O atacante ficou sem contrato após passagem pelo Criciúma. No time catarinense, foram 36 jogos disputados e oito gols marcados — ele foi o artilheiro da equipe na temporada, mas não conseguiu evitar o rebaixamento.

Bolasie ficou sem clube no final de 2023, após deixar o Swansea City, do País de Gales, e fez sucesso entre os torcedores por suas atuações e dribles irreverentes

O congolês terá concorrência pesada, já que o Cruzeiro conta com vários nomes para o ataque: Kaio Jorge, Dinenno, Lautaro Diaz, Rafael Silva, Barreal e Tevis são algumas peças do elenco.

Muito feliz por estar aqui no Cruzeiro, o melhor de Minas. Let's 'bora'. Valeu Bolasie, no X

O clube ainda espera fechar com Gabigol, que se despediu do Flamengo. O atacante está de férias e deve definir seu destino a partir do próximo dia 2.