Arthur Gomes fala sobre adaptação ao futebol russo e relembra tempo de Santos: "Sempre no meu coração"

Revelado nas categorias de base do Santos, Arthur Gomes está vivendo a sua primeira experiência no futebol russo. Após passar pelo Cruzeiro, o atacante assinou com o Dínamo Moscou e comentou como tem sido a sua adaptação.

"Tem sido meses de adaptação. Saímos de uma cultura totalmente diferente aqui e vamos para um lugar que é muito frio. Mas o pessoal do clube me recebeu muito bem. Estou me adaptando o mais rápido possível. O frio é muito forte, mas é o jeito, temos que nos adaptar e estar preparados. Estou feliz", disse.

"Tenho contrato de cinco anos, desfrutar lá. Aproveitar essa oportunidade que estão me dando. Espero que eu seja muito mais feliz, fazendo gols, fazendo o que eu sei", ampliou.

Até o momento, são 15 partidas pela equipe europeia, sendo 1o como titular, além de três gols e três assistências.

Além de Cruzeiro e Dínamo Moscou, Arthur Gomes também já defendeu as cores da Chapecoense, Atlético-GO, Estoril e Sporting, ambos de Portugal.

O atacante, no entanto, guarda com carinho na memória o seu tempo de Santos. Foram 97 compromissos com a camisa alvinegra, com 11 bolas na rede e dois passes para tentos. Recentemente, ele voltou a pisar no gramado da Vila Viva Sorte para a disputa de uma partida beneficente.

"É um sentimento muito bom. Gosto muito do Santos. Tenho um carinho enorme pelo Santos. Cresci aqui na Vila. Dormia direto ali embaixo da arquibancada, esperando dar a hora do treino. Fico muito feliz de ver o pessoal ainda trabalhando aqui. Todo mundo sempre me tratou muito bem. Sou muito grato a tudo que o Santos proporcionou a mim e para minha família", contou.

Questionado se pretende voltar ao Peixe, o jogador de 25 anos se esquivou.

"O futuro a Deus pertence (sobre voltar). Passei de tudo aqui no Santos. Momentos de muita alegria, de tristeza, dúvidas, medo...Já fui muito criticado aqui também. Tenho um carinho enorme. Não penso em voltar ao Brasil agora, mas o Santos com certeza é um time que está para sempre guardado no meu coração", finalizou.