Arsenal vence Ipswich Town em casa e assume a vice-liderança do Inglês

O Arsenal é o novo vice-líder do Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, a equipe londrina venceu o Ipswich Town, por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. O alemão Kai Havertz marcou o único gol do jogo, válido pela 18ª rodada da competição.

O time do técnico Mikel Arteta pulou da quinta para a segunda posição na tabela, com 36 pontos, seis a menos que o líder Liverpool. Do outro lado, o Ipswich Town segue na zona de rebaixamento, mais precisamente na 19ª colocação, com 12 unidades.

O Arsenal volta a campo no dia 1 de janeiro, contra o Brentford, pela última rodada do primeiro turno do Inglês. O Ipswich joga nesta segunda-feira, quando encara o Chelsea, pela mesma competição.

Os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela linha de fundo, Trossard cruzou para Havertz, livre de marcação, apenas empurrar para o gol.

No início da segunda etapa, o Arsenal abaixou o ritmo e viu o Ipswich arriscar jogadas mais ofensivas. Contudo, o time mandante voltou a controlar a partida na reta final e manteve o placar a seu favor.