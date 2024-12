Não é só o Corinthians: Vitória faz vaquinha para reformar Barradão e bate 6% da meta

Na última segunda-feira (23), o Vitória iniciou uma vaquinha para o torcedor ajudar com a reforma do Barradão. Entretanto, cinco dias após a abertura, apenas 6% da meta do clube foi alcançada.

O Vitória precisa trocar o alambrado por acrílico, como exigência para a participação na Sul-Americana, e implementar uma iluminação de led para modernizar o estádio.

As obras terão um custo superior a R$ 4,5 milhões. Até o momento, apenas R$ 260 mil foram doados. Até o final da campanha, segundo o próprio clube, todos os doadores receberão um certificado de participação.

Caso a vaquinha ultrapasse a meta estipulada, os valores excedentes serão destinados a outras reformas, como a reconstrução do escudo do Vitória que fica perto das cadeiras. Nas redes sociais, o Leão da Barra publicou um vídeo do atacante Osvaldo pedindo a contribuição da torcida com a Vaquinha.

"Fala nação Rubro-Negra! Osvaldo passando para falar para vocês que está aberta a vaquinha online. Todo valor arrecadado será investido no nosso estádio, o Barradão, os acrílicos e a iluminação de led para deixarmos nosso santuário mais moderno e conquistar grandes objetivos ano que vem. Contamos com o apoio de todos, valeu!", disse o atleta.