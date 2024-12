Alberto Guerra diz que novo técnico do Grêmio está "muito bem encaminhado"

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, trata a contratação do novo técnico da equipe com cautela. Ele esclareceu nesta sexta-feira que alcançou uma negociação avançada para definir o substituto de Renato Gaúcho, mas restam algumas questões a serem concluídas.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Alberto Guerra evitou falar no nome do profissional com quem mantém contato. Mas já está claro que se trata de Gustavo Quinteros, ex-Vélez Sarsfield, da Argentina.

"Temos uma negociação muito bem encaminhada, não vamos falar em nome, nunca abrimos antes de fechar a negociação", disse o dirigente, inicialmente. "Não tenho motivos para duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube. Temos um documento assinado, inclusive, com multa", acrescentou.

Alberto Guerra explicou o que tem sido discutido antes do anúncio do novo técnico. "Existem questões culturais para tentar explicar e haver o acerto do contrato definido, e questões pessoais dele que a gente respeita e, quando foram colocadas, até achei bacana", afirmou Alberto Guerra.