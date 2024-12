Adesanya explica porque luta contra Caio Borralho não saiu do papel no UFC

Em má fase na carreira, Israel Adesanya busca voltar ao caminho das vitórias contra Nassourdine Imavov, no 'main event' do UFC Arábia Saudita, programado para acontecer em fevereiro. Contudo, o ex-campeão do peso-médio (84 kg), antes da luta ser oficializada, viu Caio Borralho surgir como um possível oponente. Como o duelo com o brasileiro não saiu do papel, o atleta explicou o que ocorreu nos bastidores.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Adesanya informou que, apesar de saber do interesse de Caio em enfrentá-lo, tal luta não era a prioridade do UFC. Inclusive, o nigeriano revelou que o atleta o abordou tardiamente, quando já negociava para encarar Imavov, e que chegou a conversar com o mesmo a respeito da possibilidade de se enfrentarem no octógono.

Vale pontuar que o brasileiro, invicto no UFC e embalado por sete vitórias, deixou claro seu desejo em ter o renomado striker como adversário e, ao contrário dos demais lutadores, o enalteceu em seus desafios, não apelando para o 'trash talk'. Portanto, Adesanya aprovou a abordagem respeitosa de Borralho ao buscar a luta e não descartou enfrentá-lo no futuro.

"O UFC apenas me ofereceu e falei, 'Sim, claro'. Esse foi o único nome oferecido, mas Caio também estava procurando uma luta. Se o UFC oferecesse, teria sido legal. Mas ele respondeu quando eu postei ou anunciei a luta. Eu fiquei tipo, 'Cara, já te disse que quando for eu contra você será pelo cinturão, será pelo trono'. Então, respeito um cara que só quer ser estritamente profissional. Chamo isso de espírito de Goku. É tipo, 'Oh, você luta? O quão bom você é? Tudo bem, vamos apostar e ver'. Respeito isso, mas a luta contra Imavov aconteceu", declarou o atleta.

Registro de Adesanya no MMA

Israel Adesanya, de 35 anos, é um dos lutadores de MMA mais populares da história. O ex-campeão do peso-médio estreou no UFC em 2018 e defendeu o título da categoria em cinco oportunidades. Atualmente, o nigeriano é o segundo colocado no ranking da divisão.

No esporte, 'The Last Stylebender' construiu um cartel composto por 24 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alex 'Poatan', Anderson Silva, Derek Brunson, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori (duas vezes), Paulo 'Borrachinha', Robert Whittaker (duas vezes) e Yoel Romero.