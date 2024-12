Ídolos da seleção aprovam nome de Ronaldo para a CBF: 'Abre portas'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF. O ex-jogador trabalha para concorrer na eleição do próximo ano, já que o mandato de Ednaldo Rodrigues termina em 2026. Nomes importantes do futebol e da seleção brasileira manifestaram apoio a ele, que teve experiência como gestor no Cruzeiro e no Valladolid.

Nas próximas eleições serei candidato. Vou falar sobre futebol e mostrar meus projetos e planos. Quero fazer com que a gente resgate o prestígio no futebol brasileiro. Vou expor a necessidade de mudança e convencer os dirigentes de que meu projeto é sério. Quero deixar um legado também como dirigente. Ronaldo ao Jornal Nacional

O que dizem os amigos

Romário revelou o desejo no passado de assumir a CBF e apoiou Ronaldo. Ele fez uma ponderação sobre a mudança dentro da entidade, mas acredita que o Fenômeno pode ajudar.

Ronaldo já teve experiência no futebol no Cruzeiro e no Valladolid. Ele foi bastante feliz, mostrou capacidade e competência. Tem no entorno pessoas para ajudar. Ser presidente da CBF não é fácil. Também já quis ser e vi a dificuldade que era. A CBF tem seus problemas. Deu uma mudada em relação à corrupção que era antes com Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Del Nero. O presidente teve alguns erros, mas não vejo mais aquela escrotidão de corrupção nesse atual mandato do Ednaldo. Mas quando falamos de Ronaldo podendo ser presidente da CBF, é sempre interessante. Romário

Zinho também acredita que Ronaldo tenha o que é preciso.

Difícil falar de um amigo, mas olhando pelo lado empresarial e profissional, o Ronaldo se preparou para isso. Tempos que ele já está nesse mercado como gestor, presidente. Há pouco tempo era do Cruzeiro. É muito pela presença dele que há o renascimento do clube. A grandeza, a camisa e a torcida o Cruzeiro tem de sobra, mas estava afundado em um mar de dívidas e problemas gravíssimos, na segunda divisão. O Ronaldo foi importante para a volta à primeira divisão. Acho que ele está capacitado para isso. E vem também o nome do fenômeno, as portas que se abrem para a CBF. O Brasil vai chegar com o representante, que é o Ronaldo. A Fifa olha diferente, a Conmebol, o mundo. Vai depender, se ele for mesmo, o que vai fazer para potencializar isso. Zinho

Ronaldo Fenômeno já manifestou esse desejo muitos anos antes. Em 2022, após eliminação na Copa no Qatar, disse em entrevista coletiva que estava à disposição da confederação brasileira para "ajudar no que fosse preciso".