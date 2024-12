A caminho da Puma, Portugal divulga vídeo agradecendo a Nike após parceira de 27 anos

Após 27 temporadas, a parceria entre a seleção portuguesa de futebol e a Nike chegará ao fim. A partir de janeiro de 2025, os portugueses serão vestidos pela Puma, empresa alemã de material esportivo. Como forma de agradecimento à Nike, o perfil oficial da FPF (Federação Portuguesa de Futebol) divulgou um vídeo agradecendo a parceria de longa data com a empresa norte-americana.

No vídeo, são mostradas todas as camisas feitas pela Nike para os portugueses, com destaque para narrações de momentos históricos vividos com aqueles uniformes. No fim, aparece a palavra "Obrigado".

Fernando Gomes, presidente da FPF, expressou a sua gratidão pela longa e gratificante relação com a Nike ao longo dos 27 anos em que estiveram juntos.

"Ao longo destes anos, a Nike foi mais do que um fornecedor de equipamentos. Foi um parceiro fundamental que acompanhou as nossas seleções em momentos cruciais de sua história. Juntos, conseguimos classificações consecutivas às fases finais das principais competições internacionais, bem como títulos que ficaram gravados na memória dos torcedores e na história do esporte nacional", disse o dirigente, ao site da FPF.

A Nike começou a patrocinar a seleção de Portugal em 1997, estando presente nos primeiros títulos da história do país no futebol profissional: A Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações em 2021.