Zé Rafael recusa proposta do Santos e deve seguir no Palmeiras

Zé Rafael recusou a proposta de jogar no Santos em 2025. Desta forma, o volante deve permanecer no Palmeiras. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 31 anos ainda tem uma proposta do Fluminense na mesa, porém vê com bons olhos a ideia de seguir na equipe dirigida por Abel Ferreira.

Zé Rafael está no Palmeiras desde 2019. Ao todo, são 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

O volante tem contrato com o time alviverde até o final de 2026. Ele viveu uma temporada de altos e baixos em 2024, o que o fez perder espaço entre os titulares da equipe comandada por Abel Ferreira.

O jogador, ainda, sofreu com lesões ao longo deste ano. O meio-campista disputou apenas 37 dos 67 jogos do time nesta temporada.

Sua última aparição foi na partida contra o Atlético-GO, no dia 23 de novembro. Ele entrou em campo já no segundo tempo e atuou por 16 minutos.

De volta à elite, o Santos quer montar um time competitivo para fazer uma boa temporada em 2025. O clube irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.

Nesta semana, o Peixe anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha. Contudo, a equipe ainda não anunciou a chegada de nenhum reforço.