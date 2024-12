Vini Jr visita Times Square disfarçado em tour de férias nos Estados Unidos

Vinicius Junior ganhou um um minirrecesso do Real Madrid durante as festas de final de ano e está curtindo uma tour nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Vini visitou a Times Square "disfarçado" e foi em jogo da NBA na última quarta-feira (25). O camisa 7 publicou em suas redes sociais um story na Times Square usando uma balaclava, que escondeu todo o seu rosto.

Ainda em Nova York, o atacante assistiu no Madison Square Garden a vitória do New York Knicks contra o San Antônio Spurs por 117 a 114. O jogador até foi chamado para entrar na quadra e tirar uma foto com ex-jogador histórico Carmelo Anthony.

MELO X VINI JR.



"You got the right number too"



7? x 7? pic.twitter.com/iwxNnYbm2Y -- NBA (@NBA) December 25, 2024

Tour de Vini nos EUA também teve jogo de futebol americano. No último domingo (22), ele esteve no Hard Rock Stadium para ver a vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers por 29 a 17 pela NFL.

Técnico do Real Madrid explicou férias após última rodada. Carlo Ancelotti revelou que a questão física dos atletas é uma preocupação do clube espanhol. Sendo assim, o clube optou por dar um tempo a mais para ele descansarem após uma grande bateria de jogos.

"Agora, o principal é o descanso. Elaboramos um programa individual para os jogadores. Eles precisam descansar e aproveitar o tempo com suas famílias. Voltaremos bem, motivados e com energia renovada", disse Ancelotti.

O Real Madrid só volta a campo no dia 3 de janeiro (sexta-feira) contra o Valencia, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.