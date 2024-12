Veron se despede do Cruzeiro após término do empréstimo: "Preparado para os próximos desafios"

Nesta quinta-feira, Gabriel Veron se despediu do Cruzeiro após término de seu empréstimo. Agora, o atacante retorna ao Porto, de Portugal, onde possui contrato até junho de 2027.

"Obrigado, @cruzeiro!! 2024 foi daora, ano de reconstrução de ambas as partes e agora eu me sinto muito preparado pra os próximos desafios... pra cima", escreveu o atleta.

Veron, que chegou ao Cruzeiro no início de 2024, disputou uma temporada com a camisa do time mineiro. Ao longo do período, entrou em campo 37 vezes, marcando seis gols e duas assistências.

O jogador não conseguiu mostrar todo o seu futebol no Cabuloso por conta de lesões. Apesar de ter sido anunciado no início da temporada, fez sua estreia somente em abril, diante do Allianza, pela Sul-Americana.

Em janeiro, antes do início do Campeonato Mineiro, lesionou o pé direito e teve que passar por cirurgia. Mais tarde, no mês de julho, ficou afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda.