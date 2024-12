SPFC: titular em lado carente, Igor Vinícius não foi procurado para renovar

Titular da lateral direita do São Paulo na maior parte do ano, Igor Vinícius tem somente mais um ano de contrato e ainda não foi procurado para renovar o vínculo.

O que aconteceu

O lateral-direito tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Ele somou 47 jogos na temporada.

O São Paulo já falou publicamente que busca um reforço para a lateral direita. Além de Igor, o clube conta com Moreira, que pode ser envolvido no negócio por Wendell com o Porto (POR).

O estafe do jogador de 27 anos, porém, não está preocupado com o silêncio do São Paulo. Pessoas ouvidas pelo UOL afirmaram não terem pressa para negociar e até preferem fazê-lo mais próximo do fim do contrato.

No entanto, quanto mais perto do fim do vínculo, mais valorizado o atleta fica para uma renovação por causa da possibilidade de sair de graça. Igor pode assinar um pré-contrato a partir de julho.

O estafe do jogador considera a situação com 'timing normal' e aguarda ser chamado no primeiro semestre de 2025. Igor chegou ao São Paulo em 2019 e já passou por alguns processos de renovação de contrato.