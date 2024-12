Simona Halep desiste de disputar o Aberto da Austrália por causa de dores no joelho e no ombro

Ex-número 1 do mundo, a tenista Simona Halep desistiu de disputar o qualifying para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que será disputado em janeiro. A romena anunciou, nesta quinta-feira, que a decisão se deve às dores no joelho e no ombro. Assim, ela também ficará fora de um torneio preparatório em Auckland, na Nova Zelândia.

Halep publicou em suas redes sociais que se sentiu mal após participar de um evento de exibição em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. "Depois de discutir longamente com minha equipe, concordamos que é sensato adiar o início da minha temporada", escreveu Halep. "Não era o que eu queria", completou a tenista de 33 anos, atualmente na 877ª posição do ranking da WTA.

A tenista voltou a competir no ano passado, após uma suspensão por doping. Em 2022, ela testou positivo para a substância proibida roxadustat e, em 2023, recebeu uma punição de quatro anos de gancho das quadras, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e teve a pena reduzida para nove meses. Desde então, tem sofrido com problemas físicos e atuações sem brilho.

Na semana passada, a romena recebeu um "wild card" para disputar o torneio de classificação ao Grand Slam australiano, no qual foi vice-campeã em 2018. Naquele ano, ela conquistou o título em Roland Garros e, em 2019, em Wimbledon. Desde o retorno às quadras, a tenista ainda não disputou nenhum Grand Slam.

Assim, Halep planeja seu retorno no Transylvania Open, em seu país natal, que será disputado a partir de 3 de fevereiro. O qualifying do Aberto da Austrália começará em 6 de janeiro e o sorteio da chave principal acontecerá no dia 12.