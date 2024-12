São Paulo: Oscar é caro demais e quebra proposta de se organizar, diz Casão

A chegada de Oscar ao São Paulo é incoerente com a proposta de austeridade do clube para 2025, afirmou Casagrande, no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

Para Casão, a contratação de Oscar é uma resposta da diretoria tricolor à movimentação dos maiores rivais no mercado da bola.

O Oscar é caro 'para caramba' e quebra no meio toda a proposta [do São Paulo] que foi feita há meses de organizar as dívidas e tudo o mais. Era necessário? O problema é o seguinte: o Corinthians traz o Memphis, funciona e fala em Pogba. O Palmeiras é Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque e tudo o mais. O Santos está se movimentando e contratou o Pedro Caixinha e o Pedro Martins, ótimas contratações. Em impacto, o São Paulo estava ficando para trás.

Casagrande

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra