São Paulo: Atualmente é estranho camisa valer menos que do Vasco, diz Milly

O valor de patrocínio máster do São Paulo está aquém do que o clube poderia alcançar, afirmou Milly Lacombe, no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

Milly ressaltou que apesar de ter uma das quatro maiores torcidas do Brasil, o São Paulo está atrás no valor do patrocínio de clubes em crise ou com torcidas menores, como Vasco, Santos e Atlético-MG.

O São Paulo está virando um jogo que parecia inviável, em relação à torcida. Uma média altíssima de público, que apoia o tempo inteiro, que não tem vaiado, apesar dos tropeços. E, cadê o São Paulo usar isso ao seu favor? Não estou vendo. É estranho mesmo ver a camisa valer menos que a do Vasco. [...] Tem a ver com a história recente.

PVC

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.