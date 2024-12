Pedro Caixinha desembarca no Brasil e fala pela primeira vez como técnico do Santos

Após passar as festas de fim de ano fora do Brasil, o técnico Pedro Caixinha desembarcou em solo brasileiro na manhã desta quinta-feira e falou pela primeira vez como técnico do Santos. O português se disse emocionado e tem como objetivo recolocar o Peixe no caminho das glórias.

"A emoção é grande. Estamos com essa vontade de trabalhar e foi isso que me trouxe. Tem um sabor especial (dirigir o time de Pelé e Neymar). E o projeto será desenvolvido para que se possa voltar a esses tempos gloriosos", afirmou Pedro Caixinha, em entrevista ao Diário do Peixe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Após negociações fracassadas com Gustavo Quinteros, técnico do Vélez e especulado no Grêmio, a contratação de Pedro Caixinha foi anunciada pelo novo CEO do Santos, Pedro Martins.

Pedro Caixinha estava no Red Bull Bragantino desde o início de 2023, mas foi demitido no segundo semestre de 2024 após maus resultados com o Massa Bruta. O português possui uma longa carreira como treinador, com passagens por clubes de diversos países, incluindo Santos Laguna e Cruz Azul, no México, Rangers, na Escócia, Talleres, na Argentina, e Al Shabab, na Arábia Saudita.