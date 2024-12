Palmeiras se interessa pela contratação de Matheus Pereira e estuda fazer oferta ao Cruzeiro

O Palmeiras segue aquecendo o mercado da bola e tem como novo alvo o meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Verdão tem interesse no jogador de 28 anos e estuda fazer uma oferta para contar com o atleta em seu plantel a partir de 2025.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Buscando reforçar o setor, o Palmeiras estuda fazer uma oferta de 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação atual). O Cruzeiro, no entanto, não deve facilitar a negociação, já que tem o atleta como peça importante do elenco. O time mineiro, porém, não tem interesse em negociar o atleta abaixo dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Matheus Pereira juntou-se ao elenco do Cruzeiro no meio de 2023, clube com o qual tem vínculo até junho de 2026. Em sua primeira temporada completa pelo clube, neste ano, foi peça fundamental e esteve em campo em 59 oportunidades. Além disso, marcou 11 gols e deu 15 assistências.

O último tento de Matheus Pereira neste ano foi justamente contra o Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão. Ele abriu o placar para o time mineiro, mas o Alviverde conseguiu a virada, por 2 a 1.

No Verdão, Matheus Pereira teria concorrência de Raphael Veiga e Mauricio, no setor. Este último, chegou ao Alviverde na janela de transferências do meio deste ano. Contudo, o camisa 23 conseguiu se manter no time e finalizar o ano como titular.

A equipe paulista ainda negocia a contratação do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, e está próximo de anunciar o atacante Paulinho, do Atlético-MG. Quem já está oficializado é o atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City, e assinou com o Verdão até 2029.