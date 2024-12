Palmeiras busca reforçar ataque e coloca Paulinho como prioridade para o setor ofensivo em 2025

Após passar o ano de 2025 sem um título de expressão nacional, Palmeiras quer aproveitar o período de final de ano para reformular o elenco e tornar o plantel ainda mais forte. E a prioridade do técnico Abel Ferreira é a vinda de Paulinho para reforçar o setor ofensivo.

As negociações envolvendo o jogador estão avançadas e restam detalhes para o anúncio ser feito. Neste final de temporada, o treinador perdeu o atacante Dudu, que se transferiu para o Cruzeiro, e abriu ainda a possibilidade de propostas para negociar o centroavante Rony.

No setor, Abel Ferreira conta com Estêvão como titular absoluto. O jogador, no entanto, fica no Palmeiras até o meio de 2025, já que foi negociado com o futebol inglês e passa a defender o Chelsea a partir do mês de julho.

Recém-contratado, Facundo Torres se junta a Flaco Lopez. Como Bruno Rodrigues ainda se recupera de uma lesão no joelho, o treinador português vai poder contar com dois atletas que se destacaram no sub-20 e que devem ganhar continuidade em 2025: Luighi e Thalys.

Além do ataque, o meio-campo e a defesa também vêm sendo observados pela comissão técnica. Andreas Pereira, ex-Flamengo, e que atualmente defende o Fulham, da Inglaterra, está na mira da diretoria, que também observa o mercado para buscar um zagueiro.