Opositores do São Paulo protocolam pedido no CD para Casares dar explicações; veja temas

Um grupo de conselheiros de oposição do São Paulo protocolou, nesta semana, um pedido para a convocação de uma reunião extraordinária na Conselho Deliberativo. Os dirigentes exigem que o presidente Julio Casares dê explicações sobre três temas.

Um dos assuntos é o plano de ter o empresário grego Evangelos Marinakis, dono de Olympiacos, Nottingham Forest, entre outros clubes, como uma espécie de "investidor" das categorias de base do São Paulo.

Casares já admitiu em entrevista que está em negociações com o empresário, mas garante que o Tricolor não venderá uma fatia da base.

O requerimento também solicita esclarecimentos sobre a relação entre a presidência e a diretoria de futebol do clube, que supostamente não estaria de acordo com o teto orçamentário e os custos do departamento para 2025, que foram estabelecidos pela FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), projeto criado pelo São Paulo em parceria com a Galápagos Capital.

Os opositores ainda querem que Julio Casares explique como será viabilizado o projeto para a reforma do Morumbis.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O requerimento já está nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Junior. Ele analisará se o pedido preenche os requisitos necessários e, em caso afirmativo, a reunião deverá ser obrigatoriamente marcada no CD.