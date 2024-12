Neymar revela que será pai pela quarta vez: "Que momento!"

Nesta quarta-feira, através do Instagram, Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi revelaram que serão pais de uma menina. Esta será a segunda filha do casal, que já tem Mavie, de 1 ano. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca (com Carol Dantas), de 13 anos, e de Helena, de 5 meses (com Amanda Kimberlly).

"Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!", escreveu o casal nas redes sociais.

No vídeo publicado, é mostrado o chá de revelação que foi realizado para descobrir o sexo da criança. Nos comentários, Neymar ainda escreveu: "Papai de três princesas. Que momento!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Hoje com 32 anos, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho na última temporada e ficou longe dos gramados por aproximadamente um ano. Quando voltou, disputou duas partidas e sofreu outra lesão. O craque deve voltar a ação já em janeiro ou fevereiro.

Atualmente, Neymar defende o Al-Hilal e mora com com Bruna Biancardi na Arábia Saudita. Seu contrato com o clube saudita é válido até junho de 2025.