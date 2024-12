Camisa de time é para sair? Neymar passa Natal com peça de marca de luxo

O atacante Neymar elevou o nível da discussão sobre a a utilização de "camisas de times" em eventos sociais.

O que aconteceu

Neymar passou o Natal com uma "camisa de time" da marca de luxo Balenciaga. Ele usou a roupa, inteira vermelha, em sua festa para celebrar a data festiva com a família e amigos.

A peça é da coleção 'Football Series 2024' e imita o design de uniformes de clubes de futebol. A camisa, no estilo oversized, leva o nome da marca no tradicional local do logotipo das fornecedoras de material esportivo e tem um brasão no lugar do escudo das equipes. Na parte de trás, conta com o número 10 e o nome de cidades selecionadas — o modelo utilizado por Neymar é o inspirado em Milão.

O valor de camisas da linha gira entre R$ 5 mil e R$ 8 mil no site da marca. A coleção também inclui moletons, shorts, calças e cachecóis.

O uso de camisas de times como "roupa de sair" é frequentemente assunto de debate. Há quem afirme que as peças não são as mais adequadas para festas, eventos ou encontros. Já outra parte defende a utilização e argumenta que o custo elevado das peças as credencia para tais situações.

Neymar teve um Natal agitado e anunciou que ele e Bruna Biancardi esperam mais um filho, o segundo do casal. Será a quarta cria do jogador, que já é pai de Davi Lucca, Mavie (também filha de Biancardi) e Helena.