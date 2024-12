Morumbis bate recorde histórico e prova mais uma vez sua força ao São Paulo

O Morumbis é um grande fator de força ao São Paulo. Nesta temporada, os torcedores do Tricolor fizeram bonito e o estádio bateu recorde de média de público em jogos. Com média com 45.589 torcedores por partida, esta foi maior marca da história do clube.

Em 2024, o São Paulo disputou 34 partidas no Morumbis, somando todas as competições. Foram, ao todo 20 vitórias, oito empates e seis derrotas, ou seja, aproveitamento de 66,6%. Durante o período, o Tricolor marcou 53 gols e foi vazado em 26 oportunidades.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o São Paulo terminou como a terceira melhor campanha como mandante. Com 39 pontos em 19 rodadas, o clube paulista ficou atrás apenas Fortaleza (47 pontos) e do Botafogo (41 pontos).

No Morumbis, foram 12 vitórias, três empates e quatro revezes, e, dentro de seus domínios, o Tricolor somou 66% de suas unidades (59 no total). A critério de comparação, o time foi apenas o sexto melhor visitante do torneio.

O ano de 2024 foi histórico para o MorumBIS! Nosso estádio bateu recorde de média de público em jogos do Tricolor, com 45.589 torcedores por partida, a maior marca da história do Clube. O MorumBIS também se destacou no cenário do entretenimento, recebendo shows de grandes... pic.twitter.com/wRKG22Ny3k ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 25, 2024

No mata-mata, porém, a história foi um pouco diferente. Após um 2023 em que o São Paulo teve o Morumbis como sua grande fortaleza, nesta temporada a equipe somou resultados negativos. Iniciando pelo Campeonato Paulista, quando caiu para o Novorizontino nos pênaltis, nas quartas de final.

Na Copa do Brasil, em seu estádio, o São Paulo perdeu de 1 a 0 para o Atlético-MG, nas quartas de final, e não conseguiu reverter o placar na Arena MRV. Já na Libertadores, também nas quartas de final, após empate com o Botafogo no Rio de Janeiro, o Tricolor paulista caiu nos pênaltis e deu adeus à Libertadores da América.

O ano de 2025 promete mais uma vez um Morumbis lotado, com a festa dos são-paulinos. A equipe está na disputa da Copa Libertadores da América, com vaga direta na fase de grupos, conquistada via Brasileirão.