Mauro Cezar: Início excelente de Filipe Luís no mercado carente de técnicos

Apesar do ótimo início no Flamengo, com um título da Copa do Brasil, a reação positiva ao trabalho de Filipe Luís teve certa dose de exagero, ponderou Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, nesta quarta (25).

Na opinião do comentarista, isto acontece devido à carência de bons técnicos brasileiros - o que gera reações mais extremas diante de trabalhos minimamente diferentes, como o de Filipe Luís.

Inegavelmente, foi um início muito bom. Acho que houve muito exagero também. A carência de bons técnicos no Brasil é tamanha que quando surge alguém um pouco diferente, brasileiro, rola um frenesi. Ele surpreende pelo começo com título e indo muito bem, com coragem para mudar o time durante o jogo de forma que foge do padrão.

Mauro Cezar

Alicia: Palmeiras de Abel terminou ano com sensação de que o time já deu

Apesar de não ter sido completamente negativo, o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras em 2024 terminou de forma melancólica, avaliou. Alicia Klein.

É importante olhar para o contexto, mas foi um ano de mais dificuldades para o Palmeiras. [...] Termina com um ar meio melancólico por conta da derrota para o Botafogo e, especialmente, pelo jogo contra o Fluminense, que nem parecia que o Palmeiras tinha chance de título. [...] Ficou um pouco a sensação de que esse time já deu.

Alicia Klein

