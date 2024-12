Matheus Cunha faz gol olímpico e abre caminho para vitória do Wolverhampton sobre o United

A estrela do brasileiro Matheus Cunha brilhou intensamente nesta quinta-feira, na vitória de 2 a 0 do Wolverhampton sobre o Manchester United, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Com uma cobrança perfeita, ele abriu o caminho para o triunfo de sua equipe ao marcar um gol olímpico no início do segundo tempo. Nos acréscimos, Hwang Hee-Chan completou o marcador.

O resultado foi um alívio para os donos da casa, que chegaram aos 15 pontos e tentam dar uma arrancada no torneio para ganhar distância da zona de rebaixamento. O United, que continua oscilando sob o comando do técnico Rúben Amorim, se mantém com 22.

Os dois times voltam a campo ainda este ano e disputam a rodada do fim de semana do Inglês. O Wolverhampton tentar manter o embalo e visita o Tottenham no domingo. No dia seguinte, o Manchester United vai atrás da reabilitação diante do Newcastle.

O jogo apresentou duas equipes com realidades distintas. O poderoso Manchester United entrou pressionado por duas derrotas seguidas, enquanto o Wolverhampton chegou amparado pela vitória de 3 a 0 sobre o Leicester, que marcou a estreia do treinador Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.

A partida contou com um primeiro tempo de poucas chances. Em busca de mais um triunfo, e jogando em casa, o Wolverhampton apertou o ritmo no final do primeiro tempo e quase abriu o placar em duas oportunidades seguidas.

Aos 38, o brasileiro Matheus Cunha achou espaço na área para arrematar o lance e chutou para a defesa de Onana. No lance seguinte, foi a vez de o lateral-direito Semedo ter a chance de fazer 1 a 0, mas no momento do chute, errou o alvo.

Na segunda etapa, o Manchester United sofreu um duro golpe no primeiro minuto. Bruno Fernandes cometeu falta e após discutir com o juiz foi advertido com o cartão vermelho em seguida. Com um homem a mais, o Wolverhampton aumentou a intensidade da partida e foi com tudo para o abafa. O United recuou suas linhas e se fechou na defesa. Tamanha pressão acabou resultando em movimentação no placar. O brasileiro Matheus Cunha foi para a cobrança de escanteio e abriu o marcador com um gol olímpico, aos 12 minutos.

A vantagem mínima fez os anfitriões usar o desespero do adversário para ditar o ritmo de jogo. Com o time recuado, o Wolverhampton passou a explorar os contra-ataques. Desorganizado, o Manchester até pressionou e busca do empate, mas falhou nas conclusões. O pior veio nos acréscimos. Hwang Hee-Chan finalizou de dentro da área e fez 2 a 0 selando o triunfo.