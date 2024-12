Marcelo no Flu foi como Dani Alves no São Paulo, dispara Casagrande

O último ano de Marcelo no Fluminense lembrou muito a passagem de Daniel Alves no São Paulo, afirmou Walter Casagrande no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

O colunista opinou que o comportamento de ambos foi parecido em relação à arrogância e à convicção de que não podiam sair de campo e de que deviam ser titulares absolutos.

Em relação ao comportamento, a comparação que eu vou fazer faz sentido: Marcelo no Fluminense neste ano e Daniel Alves no São Paulo. O tipo de comportamento foi o mesmo, o tipo de soberba foi a mesma. Mesmo jogando mal e prejudicando o time, os caras não aceitam sair. [...] Eu vi dois jogadores com o mesmo perfil.

Casagrande

Corinthians: Palacios é negócio desastrado que pode funcionar, diz Milly

O retorno de Diego Palacios em um bom momento do Corinthians pode fazer de uma trapalhada do clube mais um bom reforço, afirmou Milly Lacombe.

Ele fez um, dois jogos e está no Departamento Médico há um ano. É mais uma dessas contratações destrambelhadas do Corinthians. Agora, com o jogo do Corinthians tendo virado emocionalmente dentro de campo, pode ser que ele dê certo. O Corinthians passou o ano com problemas na lateral esquerda.

Milly Lacombe

São Paulo: Oscar é caro demais e quebra proposta de se organizar, diz Casão

A chegada de Oscar ao São Paulo é incoerente com a proposta de austeridade financeira do clube para 2025, afirmou Casagrande.

O Oscar é caro 'para caramba' e quebra no meio toda a proposta [do São Paulo] que foi feita há meses de organizar as dívidas e tudo o mais. Era necessário? O problema é o seguinte: o Corinthians traz o Memphis, funciona e fala em Pogba. O Palmeiras é Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque e tudo o mais. O Santos está se movimentando e contratou o Pedro Caixinha e o Pedro Martins, ótimas contratações. Em impacto, o São Paulo estava ficando para trás.

Casagrande

São Paulo: Atualmente é estranho camisa valer menos que do Vasco, diz Milly

O valor de patrocínio máster do São Paulo está aquém do que o clube poderia alcançar, afirmou Milly Lacombe.

O São Paulo está virando um jogo que parecia inviável, em relação à torcida. Uma média altíssima de público, que apoia o tempo inteiro, que não tem vaiado, apesar dos tropeços. E, cadê o São Paulo usar isso ao seu favor? Não estou vendo. É estranho mesmo ver a camisa valer menos que a do Vasco. [...] Tem a ver com a história recente.

Milly Lacombe

