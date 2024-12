Lucas Chumbo é 'engolido' por onda e volta ao Brasil de cadeira de rodas

Lucas Chumbo, surfista de ondas gigantes, sofreu um acidente na praia de Mavericks, na Califórnia, nos Estados Unidos e voltou ao Brasil em uma cadeira de rodas. O brasileiro foi "engolido" por uma onda e machucou o pé.

É, galerinha, voltando para casa, infelizmente dessa vez de uma forma que eu nunca tinha voltado antes, de cadeira de rodas. A onda acabou me engolindo, meu pé ficou preso dentro da alça e sofri essa lesão no pé. Estou a caminho do Brasil, seja o que Deus quiser. Lucas Chumbo, nos stories do Instagram

O que aconteceu

Chumbo fez uma parada na Califórnia após disputar o Eddie Aikau Invitational no Havaí. A tradicional competição de ondas gigantes aconteceu no último domingo (22).

Lucas Chumbo chega ao Brasil de cadeira de rodas após acidente surfando Imagem: Reprodução/Instagram/@lucaschumbo

O brasileiro compartilhou uma foto do pé machucado. Na postagem nos stories do Instagram é possível ver um grande hematoma um pouco acima do tornozelo do surfista.

Chumbo não detalhou a gravidade da lesão. Ele também não informou se passará por exames após a chegada ao Brasil.