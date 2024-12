Judoca medalhista olímpica, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A judoca Mayra Aguiar anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (26). Ela é dona de três medalhas olímpicas.

Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos porque sou teimosa Mayra Aguiar, em publicação em rede social

O que aconteceu

Mayra fez uma publicação em uma rede social. "Termino este texto com lágrimas nos olhos e feliz por elas escorrerem, porque me dão a certeza de que vou levar para sempre estes momentos e estas pessoas com muito amor no coração".

O judô moldou minha vida, meus valores, minhas amizades e minha visão de mundo. Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames Mayra Aguiar

A atleta do Sogipa tem três medalhas olímpicas no currículo. Ela foi bronze em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Ela também tem quatro medalhas em Pan-Americano, dentre elas o ouro em Lima-2019.

Mayra é a primeira brasileira tricampeã mundial de judô. Ela alcançou o topo do pódio em 2014, 2017 e 2022. Ela tem ainda outras quatro medalhas na competição: prata em 2010 e bronze em 2011, 2013 e 2019.

A judoca teve uma lesão no ciclo para Paris-2024. Na capital francesa, ela foi eliminada na primeira rodada, após derrota para a italiana Alice Bellandi.

Veja o texto de Mayra

"Venho aqui informar que estou encerrando oficialmente minha carreira esportiva em alto rendimento.

Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa (rs).

O judô moldou minha vida, meus valores, minhas amizades e minha visão de mundo. Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames.

Agradeço imensamente aos meus pais por terem me apresentado ao esporte e por me darem todo o apoio e suporte necessários para esta jornada, que começou aos 6 anos. À minha irmã, que já foi minha parceira de treino, coach, fisioterapeuta, conselheira, e mil e uma outras coisas, sempre cuidando de mim e me ajudando nos momentos mais difíceis. Ao meu amor, que há 4 anos vive esta vida louca comigo e que, mesmo em pouco tempo, já passou por uma medalha olímpica, um título mundial, uma cirurgia, muitas vitórias e derrotas, sempre me incentivando com muito carinho. Aos meus familiares e amigos, que compreenderam a distância e as faltas, mas sempre estiveram na torcida.

A todos os treinadores e profissionais que trabalharam comigo, que tanto se dedicaram de todas as formas, tiveram paciência e lutaram junto em cada batalha. Aos meus colegas de treino, que compartilharam experiências, saíram na porrada, me fizeram crescer e tornaram o dia a dia pesado de atleta muito mais divertido. Às minhas adversárias, que não me deixaram acomodar e tornaram o caminho muito mais desafiador e empolgante.

A todos os lugares onde treinei, em especial à Sogipa, que, desde meus 11 anos, foi minha segunda casa. À FGJ, CBJ, COB, IJF, patrocinadores e apoiadores, que também acreditaram em mim e me deram a tranquilidade e a estrutura necessárias para atingir meus objetivos. Aos profissionais da mídia, que contaram minha história de uma forma tão linda e emocionante. E a você, que torceu, chorou, sorriu e vibrou em algum momento junto comigo nesta trajetória, meu MUITO OBRIGADA!

Termino este texto com lágrimas nos olhos e feliz por elas escorrerem, porque me dão a certeza de que vou levar para sempre estes momentos e estas pessoas com muito amor no coração".