Jogador das categorias de base do Grupo City é morto a tiros no Uruguai

O Montevidéu City Torque, que pertence ao City Football Group, lamentou a morte a morte de Geral Froste, goleiro que fazia parte do time sub-14 do clube uruguaio. De acordo com o jornal El País, o garoto foi baleado no peito e abdômen, na última quarta-feira (25).

No boletim de ocorrência, a mãe de Geral Froste teria escrito que "havia confusão entre vizinhos da esquina e, quando outras pessoas vieram separá-los, foram ouvidos tiros e a vítima caiu no chão".

O caso causou a indignação de outros vizinhos, que chegaram a localizar o autor do disparo e tentaram até incendiar a casa do suspeito.

Nas redes sociais, o Montevidéu City Torque escreveu: "Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, goleiro da seleção sub-14 do clube. Acompanhamos seus familiares, amigos e colegas neste momento de tristeza para todos nós"

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club.



Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros.



Hasta siempre, Geral 🕊️ pic.twitter.com/YD4lhh4zea -- Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024

O Bahia, clube brasileiro que pertence ao City Football Group, também lamentou o ocorrido: "Nossos sentimentos, hermanos uruguaios. Solidariedade à família, amigos e colegas de clube".