Atacante do Aston Villa é expulso após pisar nas costas de zagueiro; veja

John Durán, do Aston Villa, foi expulso ainda no primeiro tempo após pisar nas costas do zagueiro Schar, do Newcastle no jogo desta quinta-feira (26) pelo Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Durán puxava ataque do Aston Villa, mas foi interceptado e acabou pisando nas costas do defensor adversário, que estava caído no chão. O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo.

O colombiano recebeu o cartão vermelho e, irritado, chutou uma garrafa d'água antes de deixar o campo. O Newcastle venceu a partida por 3 a 0.

Houve um princípio de confusão, mas o árbitro Anthony Taylor rapidamente controlou os ânimos dos jogadores. Após o jogo, o técnico do Aston Villa criticou a decisão da arbitragem. O VAR — comandado por Graham Scott — não recomendou revisão.

Três jogos [de suspensão] por causa desse cartão vermelho é difícil de aceitar. Você pode ver o vídeo, o pé não está claro. Unai Emery, técnico do Aston Villa

Veja o lance